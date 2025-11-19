Райан Джонсон и Дэниэл Крейг уже обдумывают «Достать ножи 4»
В интервью The Hollywood Reporter режиссёр Райан Джонсон, снявший первые три части франшизы «Достать ножи», рассказал, что новая часть серии уже обсуждается им и Дэниэлом Крейгом.
Третья часть серии расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешаны местная церковь и её прихожане.
В актёрский состав триквела вошли Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»).
