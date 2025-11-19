Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось несколько новых кадров мультфильма «Зверополис 2»

Появилось несколько новых кадров мультфильма «Зверополис 2»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало три свежих кадра мультфильма «Зверополис 2». На них — главные герои, полюбившиеся зрителям ещё с первой части, а также новый персонаж.

Свежие кадры «Зверополиса 2»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змей по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию.

Мировая премьера проекта состоится 27 ноября, а до России он доберётся 4 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android