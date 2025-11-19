Появилось несколько новых кадров мультфильма «Зверополис 2»

Издание Entertainment Weekly опубликовало три свежих кадра мультфильма «Зверополис 2». На них — главные герои, полюбившиеся зрителям ещё с первой части, а также новый персонаж.

Свежие кадры «Зверополиса 2»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змей по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию.

Мировая премьера проекта состоится 27 ноября, а до России он доберётся 4 декабря.