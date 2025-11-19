Скидки
Продажи большой ролевой игры Dragon's Dogma 2 достигли 4 млн копий

Продажи большой ролевой игры Dragon's Dogma 2 достигли 4 млн копий
Capcom объявила, что продажи Dragon's Dogma 2 перевалили за 4 млн копий. На это RPG понадобилось больше полутора лет — игра вышла 22 марта 2024 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и оставили пару слов с благодарностями.

Фото: Capcom

Мы рады поделиться с вами захватывающим фэнтезийным миром Dragon's Dogma 2, в котором вас ждут свобода и приключения. Спасибо вам!

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.

