Показали новый кадр сериала «Чудо-человек» от Marvel

Издание Empire поделилось свежим кадром сериала «Чудо-человек», за производство которого отвечает Marvel Studios. На нём можно увидеть главного героя, который общается с другим персонажем.

Новый кадр «Чудо-человека»

Фото: Empire

Проект расскажет о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в картине сыграл звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»).

Шоу стартует 27 января 2026 года на Disney+.