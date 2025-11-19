Скидки
Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен ждёт, когда объявят новую актрису на роль Джин Грей

Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен ждёт, когда объявят новую актрису на роль Джин Грей
Комментарии

Актриса Фамке Янссен в интервью рассказала, что ей не терпится узнать, кто сыграет новую Джин Грей в киновселенной Marvel. Сама Янссен, напомним, исполнила роль героини в старых фильмах о мутантах.

По словам актрисы, Софи Тёрнер отлично сыграла молодую Джин, поэтому Янссен ждёт, когда объявят исполнительницу роли новой Грей.

Мне просто интересно, кого они выберут. Софи Тёрнер была великолепна, и я уверена, следующая актриса будет не хуже. Они отлично умеют подбирать потрясающих актрис, мои советы точно никому не нужны.

Когда объявят исполнительницу роли новой Джин Грей, пока можно лишь гадать. Некоторые говорят, что ей станет Сэди Синк, которая появится в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом и новых «Мстителях».

