Начались съёмки второго сезона сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли и Нив Кэмпбелл

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства второго сезона сериала «Чёрные голуби». Шпионское шоу с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря») снимают в Лондоне — съёмки продлятся примерно до весны. К актёрскому составу шоу в продолжении присоединилась Нив Кэмпбелл — звезда франшизы «Крик».

«Чёрные голуби» рассказывают историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение 10 лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор.

Первый сезон шоу вышел на Netflix в декабре 2024 года и показал отличные результаты по просмотрам. Шоураннерами выступают Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»).