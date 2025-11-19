В Battlefield 6 можно будет сыграть бесплатно целую неделю

Компания Electronic Arts объявила о новом событии в Battlefield 6. В шутер можно будет сыграть полностью бесплатно с 25 ноября по 2 декабря. Событие пройдёт на ПК, PS5 и Xbox Series.

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields в четырёх режимах: «Захват», «Прорыв», «Саботаж» и «Командный бой». Всеми деталями разработчики поделятся уже на следующей неделе в отдельном посте.

Это будет первый бесплатный ивент для основной версии Battlefield 6 — сейчас все желающие могут играть только в королевскую битву Battlefield Redsec. Можно ли будет перенести прогресс из пробной версии в полную, пока неизвестно.