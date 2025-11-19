Скидки
Мультфильм На выброс (2025) — дата выхода, когда выйдет, постеры, сюжет, актёры

Постеры с героями мультфильма «На выброс» от автора «Алёши Поповича» — релиз 20 ноября
Студия «Метрафильмс» представила постеры с главными героями мультфильма «На выброс». Анимационный проект от режиссёра «Алеши Поповича» выйдет в кинотеатрах России уже 20 ноября.

Фото: «Метрафильмс»

Фото: «Метрафильмс»

Фото: «Метрафильмс»

Фото: «Метрафильмс»

Фото: «Метрафильмс»

Фото: «Метрафильмс»

Лента расскажет историю вещей, которые выбросили в мусорку: галстука Мака, вазы Лили, баллона освежителя воздуха Бриза, разбитого телефона Лестара, катушки ниток Кати и ботинка Бута. Они отправляются в большое путешествие, чтобы «найти новый смысл жизни».

Режиссёром ленты выступил Константин Бронзит, постановщик оригинального «Алёши Поповича». Главные роли озвучили Андрей Лёвин («Солнцепёк»), Андрей Зайцев («Невский»), Юлия Рудина («Русский ковчег»), Антон Виноградов («Смешарики») и Михаил Хрусталёв («Три кота»).

