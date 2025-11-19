Авторы Escape from Tarkov извинились за скандальный релиз шутера

15 ноября состоялся релиз Escape from Tarkov — хардкорного шутера от российской студии Battlestate Games. Проект вышел из раннего доступа спустя восемь лет тестирования на ПК в Steam и собственном лаунчере. Релиз прошёл со скандалом: многие игроки не могли даже попасть в игру из-за сбоя в работе серверов, а другие геймеры не увидели значимых изменений по сравнению с многолетней бетой.

Спустя несколько дней глава студии Никита Буянов обратился к игрокам в соцсетях. Он поблагодарил геймеров за большой интерес к «Таркову» и признал, что релиз оказался тяжёлым для всей команды. Разработчик заявил, что продолжит радовать «настоящих фанатов игры».

Большое спасибо за столь огромный интерес к игре! Релиз, конечно, был тяжёлым, извините за это. Но мы готовы продолжать бороться за всё хорошее против всего плохого. Мы продолжим радовать вас, настоящих фанатов игры, тем, что вам точно понравится.

Нам нужно наконец-то решить проблемы с производительностью, избавиться от устаревших функций и старых ошибок. Многое уже исправлено, но этого всё ещё мало.

Тем временем общий рейтинг Escape from Tarkov в Steam находится на отметке «В основном отрицательные» — игру рекомендует всего 31% пользователей.