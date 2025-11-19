Скидки
Фильм Эта штука работает? (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Трейлер драмы «Эта штука работает?» Брэдли Купера — премьера 19 декабря
Комментарии

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Эта штука работает?». Новая работа Брэдли Купера выйдет в мировых кинотеатрах уже 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight. Права на видео принадлежат Searchlight.

Фильм расскажет о расставании семейной пары — после долгих лет жизни вместе каждому предстоит сложный этап, на котором герои будут пытаться найти себя и сохранить дружеские отношения.

Главные роли в ленте сыграли Уилл Арнетт («LEGO Фильм») и Лора Дёрн («Октябрьское небо»), вместе с ними в фильме также снялся сам Брэдли Купер («Области тьмы»), Киран Хайндс («Нефть») и другие актёры.

