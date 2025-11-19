Завершены съёмки сериала «Враги» от создателей «Трассы» и «Аутсорса»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении съёмок сериала «Враги». Производство стартовало в июле и продлилось около четырёх месяцев. Премьера шоу состоится в 2026 году.

Сюжет шоу расскажет историю семьи Телегиных, которая построила в деревне под Ельцом современный барнхаус, чтобы их сын с иммунным заболеванием мог жить в чистой экологии. Их новый «рай» с лесом и речкой омрачается бытовыми неудобствами и главной проблемой — соседями Кулешовыми. Бытовое хамство между москвичами и местными постепенно перерастает в открытую вражду.

Главные роли в проекте сыграли Дмитрий Ендальцев («По любви»), Любовь Аксёнова («Майор Гром»), Нил Бугаев («Повелитель ветра»), Анна Михалкова («Ника») и другие актёры. Режиссёром выступил Душан Глигоров, а сценарий написал Олег Маловичко — оба автора работали над «Аутсорсом» и «Трассой».