Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В шутер Warface добавили карту и полимерную перчатку из Atomic Heart — трейлер

В шутер Warface добавили карту и полимерную перчатку из Atomic Heart — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Astrum Entertainment объявила о коллаборации знаменитого шутера Warface и игры Atomic Heart. Событие «Светлое прошлое» уже стартовало и доступно на площадках VK.Play, Steam и Astrum Play.

Видео доступно во VK-группе Warface. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

Так, в шутере появилась тематическая карта под названием «Атомград». Она полностью передаёт атмосферу Предприятия 3826 из Atomic Heart и содержит различные объекты из игры. Кроме того, на локации можно встретить знаменитых роботов, включая Элеанору. Во время запуска карты также будет звучать тематическая музыка, а доступна она в двух режимах: «Добыча» и «Подрыв».

Фото: Astrum Entertainment

В рамках ивента в игру добавили полимерную перчатку из Atomic Heart с фирменной анимацией. Благодаря этому появится три классовых устройства для инженера, штурмовика и медика. Среди анимаций есть игра «камень-ножницы-бумага». В шутер также возвращается образ Майора Нечаева для штурмовика — у него доступно фирменное оружие «Звёздочка».

Участие в событии даст возможность игрокам в Warface получать награды. Так, за заработанную валюту можно забрать камуфляжи из тематической серии «Аргентум» на AK-12, Сайга-12С, АМБ-17 и ОЦ-48K MK2.

О другой популярной видеоигре:
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android