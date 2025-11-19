В шутер Warface добавили карту и полимерную перчатку из Atomic Heart — трейлер

Студия Astrum Entertainment объявила о коллаборации знаменитого шутера Warface и игры Atomic Heart. Событие «Светлое прошлое» уже стартовало и доступно на площадках VK.Play, Steam и Astrum Play.

Видео доступно во VK-группе Warface. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

Так, в шутере появилась тематическая карта под названием «Атомград». Она полностью передаёт атмосферу Предприятия 3826 из Atomic Heart и содержит различные объекты из игры. Кроме того, на локации можно встретить знаменитых роботов, включая Элеанору. Во время запуска карты также будет звучать тематическая музыка, а доступна она в двух режимах: «Добыча» и «Подрыв».

Фото: Astrum Entertainment

В рамках ивента в игру добавили полимерную перчатку из Atomic Heart с фирменной анимацией. Благодаря этому появится три классовых устройства для инженера, штурмовика и медика. Среди анимаций есть игра «камень-ножницы-бумага». В шутер также возвращается образ Майора Нечаева для штурмовика — у него доступно фирменное оружие «Звёздочка».

Участие в событии даст возможность игрокам в Warface получать награды. Так, за заработанную валюту можно забрать камуфляжи из тематической серии «Аргентум» на AK-12, Сайга-12С, АМБ-17 и ОЦ-48K MK2.