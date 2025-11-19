Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер VaatiVidya выпустит огромную книгу про вселенную Elden Ring

Блогер VaatiVidya выпустит огромную книгу про вселенную Elden Ring
Аудио-версия:
Комментарии

Известный блогер VaatiVidya выпустит книгу с разбором лора популярной игры Elden Ring. Произведение под названием Lore Bound: Elden Ring Explained поступит в продажу в 2026 году.

Фото: VaatiVidya

Фото: VaatiVidya

Фото: VaatiVidya

В книге собрана вся информация по вселенной проекта FromSoftware. Блогер использовал детали лора из основной Elden Ring, дополнения Shadow of the Erdtree и онлайн-игры Nightreign. VaatiVidya рассказал, что в книге объединит и дополнит всё, что выпускал на своём YouTube-канале по вселенной игры, а также добавит различные иллюстрации.

Книга объединит всё, что я узнал из Elden Ring, Shadow of the Erdtree и Nightreign, в один том. Мои старые сценарии видео будут обновлены, новые иллюстрации будут заказаны, и я приложу все усилия, чтобы каждая страница была понятной и увлекательной.

Lore Bound: Elden Ring Explained получит несколько вариантов изданий, в том числе с мягкой и твёрдой обложкой. Предзаказы на книгу уже стартовали: цена составляет от €15 (около 1400 рублей) до € 80 (около 7 500 рублей) в зависимости от варианта произведения.

О фильме по Elden Ring:
Актриса Кейли Спейни может сыграть в фильме Elden Ring
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android