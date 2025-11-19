Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки сериала «Фурия» по «Майору Грому» — выход в 2026 году

Стартовали съёмки сериала «Фурия» по «Майору Грому» — выход в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Bubble сообщила о начале съёмок супергеройского сериала «Фурия». Новое шоу во вселенной «Майора Грома» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2026 году.

Фото: Bubble

Сериал станет экранизацией серии комиксов «Красная Фурия». В оригинале рассказывается о неуловимой воровке Нике Чайкиной, которая помогает супергероям. Она также занимается предотвращением военных конфликтов и участвует в различных приключениях. Ранее авторы сообщали, что в шоу героиня будет одержима местью.

Режиссёром «Фурии» выступает Александр Хант — автор знаменитого фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Съёмки шоу пройдут в Ленинградской области и Москве. В 2026 году по вселенной комиксов Bubble также выйдет сериал «Майор Гром: Игра против правил», который расширит мир титульного героя.

О сериале про «Майора Грома»:
Раскрыто название сериала по «Майору Грому» — премьера в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android