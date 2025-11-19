«Меньше волшебства». Критики оценили картину «Злая. Часть 2» ниже первого фильма

21 ноября состоится премьера фильма «Злая. Часть 2» — продолжение «Сказки о ведьме Запада» 2024 года, с певицей Арианой Гранде в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 73% свежести. Таким образом, фильм рекомендуют к просмотру меньше, чем первую часть (88%).

Некоторые обозреватели отмечают, что продолжение осталось ярким и интересным. Хвалят также актёрскую игру Синтии Эриво и Арианы Гранде, которые красиво завершают историю своих персонажей. При этом музыкальные номера и хореография стали значительно хуже, чем в оригинале. Многие критики считают, что из-за этого сиквел понравится далеко не всем.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Злая. Часть 2»:

«Злая. Часть 2» расширяет оригинальную вселенную, особенно её персонажей. Фильм более эмоциональный, зловещий и амбициозный, чем первая часть.

Эльфаба и Глинда — восхитительно притягательные герои, порой вызывающие смех. Пусть их линия и не так удачна, как в первой части, но эти две прекрасные актрисы позаботились, чтобы их история стала историей на века.

Волшебный фильм, но не такой волшебный, как первая часть. Это хорошее завершение серии, которое наполнит фанатов эмоциями благодаря невероятной игре Эриво и Гранде. Фильму просто не хватает чего-то большего, чтобы разделять его на несколько частей.

В конечном итоге «Злая. Часть 2» представляет собой сумбурность: фильм не смог развить идею первой части, а его чрезмерно перегруженная, прерывистая структура не позволяет зрителю эмоционально вовлечься.

Сиквелу не хватает динамизма и энергии предшественника. Без ослепительной мощи, присущей первой части с её многочисленными номерами, фильм по большей части не впечатляет.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм, злой Эльфабы и доброй Глинды. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе.