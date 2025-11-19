Скидки
YouTube в России полностью заменят на отечественные сервисы — депутат Горелкин

Американский журналист Ларри Джонсон взял интервью у первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. Он рассказал о замене сервиса YouTube в России.

По словам депутата, платформа заняла рынок видеохостингов в 2010 году. Он заявил, что на сегодняшний день YouTube стал оружием пропаганды. В связи с этим зарубежную платформу полностью заменят на российские сервисы.

YouTube в свое время, в 2010-х годах, пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды.

Зампредседатель комитета Госдумы также отметил, что необходимость развития отечественных цифровых платформ появилась, когда против России ввели первые санкции. Ранее депутат заявлял, что лидером на внутреннем рынке станет тот сервис, который сможет стимулировать авторов выпускать контент.

О предложении входа в интернет по паспорту:
В Госдуме предложили сделать вход в интернет по паспорту
