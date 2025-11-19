Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team одолела GamerLegion и пробилась в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

BetBoom Team одолела GamerLegion и пробилась в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии

Российская BetBoom Team уверенно закрыла серию игр с GamerLegion на групповом этапе PGL Wallachia Season 6 по Dota 2, оформив победу со счётом 2:1. Состав под руководством Ильи Kiritych Ульянова обеспечил себе место в стадии плей-офф престижного LAN-турнира по Dota 2.

Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
19 ноября 2025, среда. 13:20 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
GamerLegion

Позднее в этот игровой день Xtreme Gaming и HEROIC сойдутся в решающем матче за последнюю путёвку в основную стадию турнира. Их встреча назначена на сегодня, 19 ноября, в 17:00 мск.

Чемпионат PGL Wallachia Season 6 – 2025 по Dota 2 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния), где топовые команды борются за призовой фонд в $ 1 млн.

Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025
Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android