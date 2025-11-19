BetBoom Team одолела GamerLegion и пробилась в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Российская BetBoom Team уверенно закрыла серию игр с GamerLegion на групповом этапе PGL Wallachia Season 6 по Dota 2, оформив победу со счётом 2:1. Состав под руководством Ильи Kiritych Ульянова обеспечил себе место в стадии плей-офф престижного LAN-турнира по Dota 2.
Dota 2. PGL Wallachia Season 6 . Групповой этап
19 ноября 2025, среда. 13:20 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
GamerLegion
Позднее в этот игровой день Xtreme Gaming и HEROIC сойдутся в решающем матче за последнюю путёвку в основную стадию турнира. Их встреча назначена на сегодня, 19 ноября, в 17:00 мск.
Чемпионат PGL Wallachia Season 6 – 2025 по Dota 2 проходит с 15 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния), где топовые команды борются за призовой фонд в $ 1 млн.
Okko покажет турнир StarLadder Budapest Major 2025
