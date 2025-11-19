«Мы подвели интернет». Компания Cloudflare — о массовом сбое в работе Сети

Компания Cloudflare, которая защищает сайты от вредоносных воздействий, прокомментировала сбой в сети, произошедший 18 ноября. Причиной случившегося стал некорректный конфигурационный файл для системы защиты Bot Management.

Так, размер файла превысил все лимиты, из-за чего прокси, который предоставляет Cloudflare для сайтов, начал работать со сбоями. В итоге сервисы блокировали трафик от настоящих пользователей. Технический директор компании Дэйн Кнехт извинился на своей странице в соцсети X за массовый сбой.

Не буду стесняться в выражениях: мы подвели наших клиентов и весь интернет, когда проблема в сети Cloudflare затронула большой объём трафика, который зависит от нас. Сайты, компании и организации, использующие Cloudflare, зависят от нашей доступности, я приношу извинения за причинённый нами ущерб.

Сбой коснулся множества сайтов, таких как Spotify, FACEIT, Twitter (X), ChatGPT, 4pda, а также популярных онлайн-игр. В Cloudflare заявили, что сейчас все проблемы устранены.