«Лучший фильм, что я смотрела»: Дженнифер Лоуренс — о «Битве за битвой» с Ди Каприо

Аудио-версия:
Комментарии

На шоу «BAFTA Playback» выступила знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»). Она рассказала о своих впечатлениях от просмотра фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Актриса назвала картину лучшей из всех, что она видела. Лоуренс также отметила, что ленту обязательно нужно смотреть в кинотеатрах. Она заявила, что у фильма идеальный темп и большое количество живых персонажей.

Это лучший фильм, который я когда-либо видела. Не могу вспомнить, чтобы у меня когда-либо был такой опыт в кино. Когда фильм закончился, все аплодировали. «Битву за битвой» нужно смотреть в кинотеатрах. Мне кажется, выдержать такой темп невозможно. Ни одной лишней минуты. У Пола Томаса Андерсона внутри столько персонажей, все они такие живые. Каждый персонаж — это ты сам.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

