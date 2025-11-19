Скидки
Базз Лайтер — на ярком кадре мультфильма «История игрушек 5»

Базз Лайтер — на ярком кадре мультфильма «История игрушек 5»
Издание Empire представило яркий кадр мультфильма «История игрушек 5». На нём показаны несколько Базз Лайтеров, которые путешествуют по лесу.

Фото: Empire/Pixar

Сюжет анимационной картины расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера «Истории игрушек 5» состоится 19 июня 2026 года. Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»).

