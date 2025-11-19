Скидки
Первый кадр со съёмок «Джуманджи 3» с Дуэйном Джонсоном — выход в декабре 2026 года

Компания Sony Pictures представила первый кадр со съёмок фильма «Джуманджи 3». Премьера продолжения приключенческой серии состоится 11 декабря 2026 года.

Фото: Sony Pictures

Сюжет ленты пока неизвестен. Ранее звезда франшизы Дуэйн Джонсон заявлял, что она станет финальной для серии. В картине также будут отсылки к оригинальной «Джуманджи», вышедшей в 1995 году, с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях. Съёмки фильма стартовали 12 ноября.

К своим ролям, помимо Джонсона, вернутся Кевин Харт («Американская семейка»), Карен Гиллан («Мстители: Финал») и Джек Блэк («Minecraft в кино»). Режиссёром выступает Джейк Кэздан — автор предыдущей части серии.

