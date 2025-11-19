«Может, с третьей попытки». Автор «Бегущего человека» 1987 года — о провале нового фильма

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у сценариста фильма «Бегущий человек» 1987 года Стивена Е. де Соуза. Он прокомментировал провальный старт новой экранизации произведения Стивена Кинга.

По словам сценариста, он болел за успех картины, но этого не случилось. Де Соуза в шутку отметил, что может быть третья экранизация в 2045 году окажется более прибыльной.

Я болел за этот фильм, думал, чем больше людей посмотрят новую экранизацию, тем больше им захочется пересмотреть старый, просто для сравнения. Обе версии переделывают концовку примерно одинаково, за исключением того, что в нашей версии было меньше денег, поэтому она немного проще. Возможно, третья попытка экранизации в 2045 году окажется более успешной.

Премьера нового «Бегущего человека» состоялась 14 ноября. Картина рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. За первые выходные лента собрала $ 28,2 млн, что для бюджета в $ 110 млн крайне скромный результат.