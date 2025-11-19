Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Злая. Часть 2» предрекают рекордный старт в прокате в 2025 году

Фильму «Злая. Часть 2» предрекают рекордный старт в прокате в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов предстоящего фильма «Злая. Часть 2». За первые выходные после выхода в прокат картина может собрать до $ 180 млн только в США.

Таким образом, лента претендует на рекордный старт в 2025 году. До этого самый высокий результат стартовых сборов был у Minecraft в кино ($ 162 млн) и у ремейка «Лило и Стич» ($ 146 млн). Учитывая высокие отзывы от критиков (71% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes) и популярность первой части ($ 112,5 млн за первые выходные), картина вполне может оправдать прогнозы.

Премьера фильма «Злая. Часть 2» состоится 21 ноября. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли в проекте вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

Что пишут критики о фильме «Злая. Часть 2»:
«Меньше волшебства»: критики оценили картину «Злая. Часть 2» ниже первого фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android