Трейлер зомби-хоррора «Мы хороним мертвецов» с Дейзи Ридли — выход 2 января

Аудио-версия:
Комментарии

Компания Vertical представила трейлер фильма «Мы хороним мертвецов». Премьера зомби-хоррора состоится 2 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Movie Network. Права на видео принадлежат Vertical.

По сюжету ленты, главной героиней выступает девушка Ава. Её муж пропал во время военного конфликта, и она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей.

Главную роль исполнила актриса Дейзи Ридли, известная по серии фильмов «Звёздные войны». В картине также снялись Брентон Туэйтс («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Марк Коулз Смит («Дикая река») и Мэтт Уилан («Нарко»). Режиссёром выступил Зак Хилдитч — автор фильмов «Гремучая змея» и «Заражение».

