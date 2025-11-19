Скидки
Трейлер рождественского спецвыпуска «Гриффинов» — премьера 28 ноября

Трейлер рождественского спецвыпуска «Гриффинов» — премьера 28 ноября
Стриминговый сервис Hulu представил трейлер спецвыпуска культового мультсериала «Гриффины». Праздничный эпизод в честь Рождества выйдет 28 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Специальная серия представляет собой пародию на романтические комедии компании Hallmark. По сюжету Лоис играет бизнесмена, который отправляется в небольшой город, чтобы украсть знаменитый рецепт пирога. Планы меняются, когда она влюбляется в Питера Гриффина, который обожает праздничные пироги.

Эпизод в честь праздника станет вторым в 2025 году. До этого авторы выпустили специальную серию про Хэллоуин. Новый спецвыпуск выйдет отдельно от 24-го сезона мультсериала, который начнёт транслироваться в 2026 году.

Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»
