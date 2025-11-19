Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Звёздным вратам» снимут большой сериал для Amazon

По «Звёздным вратам» снимут большой сериал для Amazon
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety сообщило, что культовая вселенная «Звёздные врата» получит новый сериал. Проектом занимается компания Amazon, а транслироваться он будет на стриминговом сервисе Prime Video. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Шоураннером выступит Мартин Джеро — автор предыдущих сериалов по «Звёздным вратам». Он рассказал, что рад вновь вернуться в научно-фантастическую вселенную.

Провёл пять лет во франшизе. «Звёздные врата» научили меня всему, что нужно для создания телевидения — это у меня в крови. В восторге от того, что мне вновь доверили вести эту невероятную франшизу к следующему этапу. Те, кто поддерживал «Звёздные врата», этот проект для вас. А тех, кто только знакомится с нашим миром, обещаю, вас ждёт нечто необыкновенное.

Вселенная «Звёздные врата» началась с фильма 1994 года от режиссёра Роланда Эммериха («День независимости»). Картина рассказывает о таинственных вратах, которые находят на планете Земля — они позволяют путешествовать по другим мирам. Лента стала культовой и с момента выхода получила ещё два фильма, а также четыре сериала.

Что можно посмотреть прямо сейчас:
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android