Стример Папич с командой девушек обыграл Voodoosh в шоу-матче по Dota 2

Блогер Виталий Папич Цаль одержал победу над Вудушем в необычном шоу-матче по Dota 2, где оба стримера вышли на поле боя в максимально нестандартных условиях.

Организаторы придумали формат, в котором Папич и Александр Voodoosh Шальчинов заранее набрали себе составы из восьми приглашённых девушек — при этом почти все они впервые запускали «Доту» и слабо представляли, что их ждёт на карте. Некоторым участницам приходилось осваиваться буквально на ходу: у отдельных игроков число смертей доходило до 18 за одну карту.

Один из тиммейтов Папича Фото: w.tv

Перед началом серии стримеры провели ускоренный ликбез для своих новых тиммейтов, разобрали базовые механики и распределили роли. После этого команды отправились играть best-of-3. Несмотря на хаотичную и временами абсолютно непредсказуемую динамику, матч получился забавным и зрелищным. В конечном итоге состав Папича оказался сильнее и уверенно закрыл серию со счётом 2:1. За победу блогер получил приз в размере $ 5 тыс.

Все участницы Фото: w.tv

После игры Папич и Voodoosh обменялись благодарностями и отметили, что шоу-матч получился лёгким, весёлым и совершенно уникальным опытом — редкий случай, когда эмоции и атмосфера важнее результата.