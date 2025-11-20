Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример Папич с командой девушек обыграл Voodoosh в шоу-матче по Dota 2

Стример Папич с командой девушек обыграл Voodoosh в шоу-матче по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Виталий Папич Цаль одержал победу над Вудушем в необычном шоу-матче по Dota 2, где оба стримера вышли на поле боя в максимально нестандартных условиях.

Организаторы придумали формат, в котором Папич и Александр Voodoosh Шальчинов заранее набрали себе составы из восьми приглашённых девушек — при этом почти все они впервые запускали «Доту» и слабо представляли, что их ждёт на карте. Некоторым участницам приходилось осваиваться буквально на ходу: у отдельных игроков число смертей доходило до 18 за одну карту.

Один из тиммейтов Папича

Один из тиммейтов Папича

Фото: w.tv

Перед началом серии стримеры провели ускоренный ликбез для своих новых тиммейтов, разобрали базовые механики и распределили роли. После этого команды отправились играть best-of-3. Несмотря на хаотичную и временами абсолютно непредсказуемую динамику, матч получился забавным и зрелищным. В конечном итоге состав Папича оказался сильнее и уверенно закрыл серию со счётом 2:1. За победу блогер получил приз в размере $ 5 тыс.

Все участницы

Все участницы

Фото: w.tv

После игры Папич и Voodoosh обменялись благодарностями и отметили, что шоу-матч получился лёгким, весёлым и совершенно уникальным опытом — редкий случай, когда эмоции и атмосфера важнее результата.

BetBoom Team одолела GamerLegion
BetBoom Team одолела GamerLegion и пробилась в плей-офф PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android