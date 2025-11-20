Стартовал третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским — вышли четыре эпизода

20 ноября состоялась премьера третьего сезона сериала «Метод». Шоу с Константином Хабенским уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — доступны сразу четыре эпизода.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. В продолжении детектив возглавит оперативную группу, состоящую из преступников с разными умениями: от взлома данных до гипноза.

Режиссёром третьего сезона выступил Юрий Быков, режиссёр первого сезона. В актёрский состав продолжения также вошли в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).