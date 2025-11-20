Аудитория Dispatch превысила 2 млн человек
Разработчики Dispatch из студии AdHoc объявили, что аудитория игры превысила 2 млн человек. Речь именно про количество игроков, а не проданных копий. Ранее сообщалось о миллионном тираже.
Сюжет приключенческой игры повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться и превратиться в супергероев.
Игрокам нужно отправлять своих подопечных на места преступлений, выбирая варианты в многочисленных диалогах. Принятые решения повлияют на отношения с командой.
Комментарии
