Джоан Роулинг впервые посетила съёмки сериала «Гарри Поттер»

По данным авторитетного издания Deadline, Джоан Роулинг впервые посетила съёмочную площадку сериала «Гарри Поттер». Источники сообщают, что писательница ознакомилась с ходом работы над адаптацией в Ливсдене и в Великобритании.

Напомним, Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера сериала, а ещё она стала одним из авторов сценария и участвовала в подборе актёров для шоу.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет уже знакомую историю, но уже в формате семи сезонов. Главную роль исполняет Доминик Маклафлин, а шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер.