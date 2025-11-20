Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джоан Роулинг впервые посетила съёмки сериала «Гарри Поттер»

Джоан Роулинг впервые посетила съёмки сериала «Гарри Поттер»
Комментарии

По данным авторитетного издания Deadline, Джоан Роулинг впервые посетила съёмочную площадку сериала «Гарри Поттер». Источники сообщают, что писательница ознакомилась с ходом работы над адаптацией в Ливсдене и в Великобритании.

Напомним, Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера сериала, а ещё она стала одним из авторов сценария и участвовала в подборе актёров для шоу.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет уже знакомую историю, но уже в формате семи сезонов. Главную роль исполняет Доминик Маклафлин, а шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android