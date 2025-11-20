Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт кроссовер с «Убить Билла»

В Fortnite пройдёт кроссовер с «Убить Билла»
Комментарии

Epic Games затизерила грядущий кроссовер франшизы «Убить Билла» и Fortnite, в рамках которого в королевской битве появится сюжетная арка, основанная на вырезанной истории из первой части.

Коллаборация пройдёт под названием «Месть Юки» и расскажет, как Юки, сестра Юбари, летит в Соединённые Штаты, чтобы убить Беатрикс Киддо. Судя по арту, в игре появится как героиня Умы Турман, так и сама Юки.

Фото: Epic Games

Обновление с «Убить Билла» выйдет 30 ноября, приблизительно в день старта седьмой главы. Что добавит апдейт, пока не говорят. Вероятно, это будут новые облики, оружие и косметические предметы вроде граффити.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android