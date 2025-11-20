Скидки
Около 3,5 млрд номеров в WhatsApp можно взломать без системы безопасности

Около 3,5 млрд номеров в WhatsApp можно взломать без системы безопасности
Комментарии

По данным исследователей из Австрии, которые провели масштабную проверку конфиденциальности WhatsApp, около 3,5 млрд номеров оказались незащищёнными, то есть теми, которые можно взломать.

Из-за этого специалисты смогли получить фотографии профилей и текстовые статусы значительной части учётных записей без взлома и обхода системы безопасности. К примеру, в США из собранных 137 млн номеров открытые фотографии имели 44 процента пользователей, а текстовые статусы — около трети.

Отдельное внимание исследователей привлекли миллионы номеров из стран, где WhatsApp официально заблокирован. В Китае было обнаружено 2,3 млн записей, в Мьянме — 1,6 млн.

