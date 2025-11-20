Около 3,5 млрд номеров в WhatsApp можно взломать без системы безопасности

По данным исследователей из Австрии, которые провели масштабную проверку конфиденциальности WhatsApp, около 3,5 млрд номеров оказались незащищёнными, то есть теми, которые можно взломать.

Из-за этого специалисты смогли получить фотографии профилей и текстовые статусы значительной части учётных записей без взлома и обхода системы безопасности. К примеру, в США из собранных 137 млн номеров открытые фотографии имели 44 процента пользователей, а текстовые статусы — около трети.

Отдельное внимание исследователей привлекли миллионы номеров из стран, где WhatsApp официально заблокирован. В Китае было обнаружено 2,3 млн записей, в Мьянме — 1,6 млн.