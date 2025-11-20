Тизер ремейка «Моаны» с живыми актёрами собрал более 182 млн просмотров за первые сутки

Похоже, интерес людей к ремейку «Моаны» определённо есть — тизер набрал 182 млн просмотров всего за одни сутки. Число просмотра взято суммарное со всех площадок, где доступен ролик.

Отмечается, что это второй по величине результат среди всех выпущенных киноремейков Disney.

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино. В центре истории окажется девочка Моана и её близкие люди.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

Премьера фильма состоится 10 июля 2026 года. Одну из главных ролей в нём исполнил Дуэйн Джонсон.