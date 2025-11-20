Герои на автомобиле — на свежем кадре комедии «Анаконда»
Издание Empire поделилось свежим кадром фильма «Анаконда», на котором можно увидеть героев Пола Радда и Джека Блэка, отправляющихся в путь на автомобиле.
Сюжет ленты повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.
Режиссёром ленты выступил Том Гормикэн — автор популярной комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем. Премьера комедийной картины состоится 25 декабря.
