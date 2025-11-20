Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Джонсон хочет, чтобы в «Достать ножи 4» снялась Мэрил Стрип

Райан Джонсон хочет, чтобы в «Достать ножи 4» снялась Мэрил Стрип
Комментарии

Райан Джонсон, снявший первые три части «Достать ножи», рассказал, что хотел бы увидеть в четвёртом фильме Мэрил Стрип, известную в том числе по «Дьявол носит Prada».

Постановщик считает, что Стрип отлично впишется в детективный фильм и покажет свой мастерский актёрский талант.

Есть много замечательных актёров, с которыми я бы хотел поработать. Мне кажется, что Мэрил Стрип отлично впишется в детектив.

Джонсон также рассказал, что у него с Netflix был контракт на два фильма, которые он снял, поэтому теперь режиссёр не связан с компанией какими-то договорённостями, однако сам Райан уже говорил о желании снять четвёртый фильм серии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android