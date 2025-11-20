Райан Джонсон хочет, чтобы в «Достать ножи 4» снялась Мэрил Стрип
Райан Джонсон, снявший первые три части «Достать ножи», рассказал, что хотел бы увидеть в четвёртом фильме Мэрил Стрип, известную в том числе по «Дьявол носит Prada».
Постановщик считает, что Стрип отлично впишется в детективный фильм и покажет свой мастерский актёрский талант.
Есть много замечательных актёров, с которыми я бы хотел поработать. Мне кажется, что Мэрил Стрип отлично впишется в детектив.
Джонсон также рассказал, что у него с Netflix был контракт на два фильма, которые он снял, поэтому теперь режиссёр не связан с компанией какими-то договорённостями, однако сам Райан уже говорил о желании снять четвёртый фильм серии.
