В «Истории игрушек 5» покажут, что значит «отказаться от любимых игрушек»

Создатели «Истории игрушек 5» рассказали, что в фильме покажут, что значит полностью отказаться от игрушек в пользу чего-то другого, и это отображается как символ взросления.

Технологии изменили жизнь каждого из нас, но мы задаёмся вопросом, что это значит для нас — и для наших детей. Мы не можем просто так взять и выставить технологии в плохом свете. Тут спорный вопрос.

Сюжет анимационной картины расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера «Истории игрушек 5» состоится 19 июня 2026 года.