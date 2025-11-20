Триллер «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли выйдет 27 февраля 2026 года
По данным Deadline, фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли в главных ролях выйдет в зарубежный прокат 27 февраля 2026 года.
Режиссёром ленты выступил Джон Паттон Форд, а вдохновлена она фильмом студии Studiocanal 1949 года «Добрые сердца и короны» с Алеком Гиннессом в главной роли. По сюжету «Как совершить убийство» наследник миллиардного состояния готов пойти на всё, лишь бы получить то, что ему причитается.
В фильме также снялись Эд Харрис, Джессика Хенвик, Зак Вудс, Тофер Грейс и Билл Кэмп. Ожидается, что картина получит официальный прокат в России, поскольку её дистрибуцией занимается A24.
Комментарии
