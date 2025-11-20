Скидки
Роберт Паттинсон и Зендея — на новых кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана

Издание World of Reel поделилось свежими кадрами фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которые в своём журнале опубликовал Empire.

На кадрах можно впервые увидеть Роберта Паттинсона, Зендею и Джона Легуизамо: они соответственно сыграли Антиноя, Афину и Эвмея, преданного раба Одиссея. Также на кадры попал Мэтт Дэймон.

Свежие кадры «Одиссеи»

Фото: Empire

Фото: Empire

Фото: Empire

Фото: Empire

Фото: Empire

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Новая картина Кристофера Нолана выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.

