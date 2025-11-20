На Esports Awards выдали трофеи: Falcons — организация года, а ZywOo стал лучшим игроком

В Лас-Вегасе 19 ноября прошла ежегодная церемония Esports Awards — главный мероприятие года в мире кибернаград. На сцене были названы обладатели 24 престижных званий, и в ключевых номинациях вершину покорили лучшие из лучших:

игра года: League of Legends: Bang Bang;

мобильная игра года: PUBG Mobile;

издатель года: Riot Games;

команда года: Team Vitality (CS 2);

ПК-игрок года: Матье ZywOo Эрбо (Vitality);

организация года: Team Falcons.

Кроме того, почётные награды за легендарный вклад в киберспорт получили сооснователь OG Йохан n0tail Сундштайн и бывший звёздный игрок Astralis в Counter-Strike Питер dupreeh Расмуссен.