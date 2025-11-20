Скидки
Первые кадры шпионского сериала Ponies с Эмилией Кларк про СССР — премьера 15 января

Первые кадры шпионского сериала Ponies с Эмилией Кларк про СССР — премьера 15 января
Онлайн-кинотеатр Peacock представил первые кадры из сериала Ponies с Эмилией Кларк («Игра престолов»). Шпионское шоу про СССР стартует на стриминге уже 15 января, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Шоу расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Сама Эмилия Кларк исполнит роль крайне образованной девушки Би, дочери эмигрантов из СССР. Авторами шоу выступили Дэвид Исерсон («Безумцы») и Сюзанна Фогель («Бортпроводница»). Название проекта отсылает к известному словосочетанию Persons of no interest — «Люди вне подозрения».

