Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Норман Ридус завершил съёмки в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Норман Ридус завершил съёмки в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Комментарии

Актёр Норман Ридус в соцсетях опубликовал пост, в котором сообщил о завершении своих съёмок в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Из слов актёра не до конца понятно, попрощался ли он именно с ролью Дэрила, да и в AMC не заявляли, какая судьба ждёт героя в дальнейшем. Ридус поблагодарил фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении 15 лет.

Сегодня последний день съёмок для «Дэрила Диксона». Для меня было огромной радостью играть этого парня вместе со всеми вами так долго. Честно. Спасибо вам всем от всего сердца.

Ридус снимался в роли Дэрила в основном шоу и потом в его спин-оффе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android