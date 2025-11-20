Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мрачный постер пятого сезона «Очень странных дел» с Хокинсом — премьера 27 ноября

Мрачный постер пятого сезона «Очень странных дел» с Хокинсом — премьера 27 ноября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый постер пятого сезона сериала «Очень странные дела». На нём показан некогда тихий городок Хокинс, в котором после событий четвёртого сезона ввели карантин и начали активно патрулировать военные.

Фото: Netflix

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон выйдет в трёх частях — первую половину сезона можно будет посмотреть в ночь на 27 ноября с русскими субтитрами.

Материалы по теме
Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android