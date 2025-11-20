Скидки
В кинотеатрах России вышла фантастика «Авиатор» с Константином Хабенским

В кинотеатрах России вышла фантастика «Авиатор» с Константином Хабенским
20 ноября состоялась премьера фильма «Авиатор». Фантастическую ленту с Константином Хабенским уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров России.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во Вконтакте. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет «Авиатора» стартует в 1929 году, когда Иннокентий Платонов становится жертвой эксперимента по крионике. Почти век спустя, в 2025 году, учёный Константин Гейгер размораживает его в лаборатории под Петербургом. Платонов пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности.

Вместе с Константином Хабенским в фильме сыграли Александр Горбатов («Ржев»), Евгений Стычкин («День выборов») и Дарья Кукарских («Праведник»). Режиссёром выступил Егор Кончаловский («На Луне»).

