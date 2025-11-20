Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие процессоры 2025 года — AMD Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 5 7600X и Ryzen 9 9950X3D

Эксперты назвали лучшие процессоры 2025 года — топ заняли чипы от AMD
Аудио-версия:
Комментарии

Издание PC Gamer опубликовало большой материал, посвящённый современным процессорам. Эксперты выбрали лучшие чипы для современных ПК в различных категориях, где весь топ заняли модели от компании AMD.

Лучшим процессором в целом стал AMD Ryzen 7 9800X3D — прошлогодняя модель от AMD продолжает оставаться самым сбалансированным вариантом для мощных игр и работы в графических программах. Лучшим бюджетным чипом стал AMD Ryzen 5 7600X, а лучшим процессором для апгрейда выбрали AMD Ryzen 7 5700X3D.

Лучшие процессоры 2025 года по версии PC Gamer

  • Лучший процессор - AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Лучший процессор по соотношению цена-качество — AMD Ryzen 7 9700X
  • Лучший бюджетный процессор - AMD Ryzen 5 7600X
  • Самый мощный процессор — AMD Ryzen 9 9950X3D
  • Лучший процессор для апгрейда - AMD Ryzen 7 5700X3D
  • Лучший процессор со встроенной графикой - AMD Ryzen 7 8700G.
Материалы по теме
Лучшие видеокарты 2025 года — рейтинг PC Gamer
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android