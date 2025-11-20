Эксперты назвали лучшие процессоры 2025 года — топ заняли чипы от AMD

Издание PC Gamer опубликовало большой материал, посвящённый современным процессорам. Эксперты выбрали лучшие чипы для современных ПК в различных категориях, где весь топ заняли модели от компании AMD.

Лучшим процессором в целом стал AMD Ryzen 7 9800X3D — прошлогодняя модель от AMD продолжает оставаться самым сбалансированным вариантом для мощных игр и работы в графических программах. Лучшим бюджетным чипом стал AMD Ryzen 5 7600X, а лучшим процессором для апгрейда выбрали AMD Ryzen 7 5700X3D.

Лучшие процессоры 2025 года по версии PC Gamer

Лучший процессор - AMD Ryzen 7 9800X3D

- AMD Ryzen 7 9800X3D Лучший процессор по соотношению цена-качество — AMD Ryzen 7 9700X

— AMD Ryzen 7 9700X Лучший бюджетный процессор - AMD Ryzen 5 7600X

- AMD Ryzen 5 7600X Самый мощный процессор — AMD Ryzen 9 9950X3D

— AMD Ryzen 9 9950X3D Лучший процессор для апгрейда - AMD Ryzen 7 5700X3D

- AMD Ryzen 7 5700X3D Лучший процессор со встроенной графикой - AMD Ryzen 7 8700G.