Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Бегущий человек» по Стивену Кингу вышел в кинотеатрах России

Фильм «Бегущий человек» по Стивену Кингу вышел в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

13 ноября состоялась мировая премьера фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Спустя неделю картина также появилась в большинстве киносетей России, а до некоторых киносетей она доберётся в субботу, 22-го числа.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Комедию демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в проекте сыграл Глен Пауэлл, звезда «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром выступил Эдгар Райт, постановщик «Типа крутых легавых». Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, собрав за первые выходные по миру скромные $ 28 млн.

Материалы по теме
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android