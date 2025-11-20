Трейлер второго сезона сериала «Золотое дно» — премьера 4 декабря

Скидки
Сериал Золотое дно, 2-й сезон: точная дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start представили дебютный трейлер второго сезона сериала «Золотое дно». Продолжение криминального шоу стартует уже 4 декабря. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Иви. Права на видео принадлежат «Иви» и Start.

Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Во втором сезоне вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий сериала вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.

