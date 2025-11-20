Скидки
В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем

20 ноября в России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Сущность». Хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе World Pictures. Права на видео принадлежат World Pictures.

«Сущность» основана на книге Макса Портера и рассказывает об иллюстраторе, который стал вдовцом и теперь воспитывает двух сыновей. В один момент он сталкивается с таинственной сущностью, которая питается его страхами и хочет подчинить себе.

Помимо Камбербэтча, в фильме снялись Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер»), Сэм Спруэлл («Золотой век») и Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Режиссёром выступил Дилан Саузерн — постановщик фильма «Больше не к чему стремиться».

