Завершены съёмки комедии «Робоняня» по вселенной «Не одна дома»

Компании «Киноцех» и Welcome Media сообщили о завершении съёмок комедии «Робоняня». Дата выхода спин-оффа популярной серии фильмов «Не одна дома» пока неизвестна.

Фото: «Киноцех»/Welcome Media

Сюжет повествует о героине второй части франшизы по имени Злата. Она мечтает попасть на школьный бал и впервые поцеловаться там. Злата хитростью остаётся одна дома на каникулы, но под присмотром экспериментального робота. Теперь героине предстоит перехитрить няню и попасть на бал.

Главную роль вновь сыграла Ева Смирнова («Мой папа — медведь»). В актёрском составе также задействована знаменитая семья блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки. Режиссёром выступил Максим Максимов («Родительский дом»).