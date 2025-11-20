Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершены съёмки комедии «Робоняня» по вселенной «Не одна дома»

Завершены съёмки комедии «Робоняня» по вселенной «Не одна дома»
Комментарии

Компании «Киноцех» и Welcome Media сообщили о завершении съёмок комедии «Робоняня». Дата выхода спин-оффа популярной серии фильмов «Не одна дома» пока неизвестна.

Фото: «Киноцех»/Welcome Media

Фото: «Киноцех»/Welcome Media

Фото: «Киноцех»/Welcome Media

Фото: «Киноцех»/Welcome Media

Сюжет повествует о героине второй части франшизы по имени Злата. Она мечтает попасть на школьный бал и впервые поцеловаться там. Злата хитростью остаётся одна дома на каникулы, но под присмотром экспериментального робота. Теперь героине предстоит перехитрить няню и попасть на бал.

Главную роль вновь сыграла Ева Смирнова («Мой папа — медведь»). В актёрском составе также задействована знаменитая семья блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки. Режиссёром выступил Максим Максимов («Родительский дом»).

О другом популярном фильме:
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android