Трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» — старт 16 января

Киностудия Toho представила трейлер второго сезона знаменитого аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Продолжение популярного сериала стартует 16 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Toho.

Второй сезон продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

«Провожающая в последний путь Фрирен» стартовала осенью 2023 года и завершилась весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».