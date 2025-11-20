Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» — старт 16 января

Трейлер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» — старт 16 января
Комментарии

Киностудия Toho представила трейлер второго сезона знаменитого аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Продолжение популярного сериала стартует 16 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Toho.

Второй сезон продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

«Провожающая в последний путь Фрирен» стартовала осенью 2023 года и завершилась весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».

О другом популярном аниме:
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Эксклюзив
100 метров как одно мгновение: Кэндзи Иваисава — про своё новое аниме «Стометровка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android