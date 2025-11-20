Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Холланд организовал уникальный показ «Лоуренса Аравийского» на съёмках «Одиссеи»

Том Холланд организовал уникальный показ «Лоуренса Аравийского» на съёмках «Одиссеи»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у знаменитого актёра Мэтта Дэймона («Отступники»). Он рассказал об интересном случае, который произошёл на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана.

По словам артиста, съёмочная команда пришла в студию Sony. У главы компании Тома Ротмана была 70-миллиметровая копия фильма «Лоуренс Аравийский» — культовой исторической картины 1962 года, получивший семь премий «Оскар». Звезда серии фильмов «Человек-Паук» Том Холланд из-за своей популярности в студии смог позвонить её директору и организовать показ ленты во время производства «Одиссеи».

Мы были в компании Sony, и у её главы Тома Ротмана была одна из лучших 70-миллиметровых копий «Лоуренса Аравийского». Том Холланд, поскольку он Человек-паук и всеобщий любимец на этой студии, позвонил Ротману и организовал для нас показ фильма в воскресенье. Целых четыре часа мы его смотрели.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Фильм расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма заняли полгода — производственная команда снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии.

Новые кадры «Одиссеи»:
Роберт Паттинсон и Зендея — на новых кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android