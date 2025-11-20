Том Холланд организовал уникальный показ «Лоуренса Аравийского» на съёмках «Одиссеи»

Издание Empire взяло интервью у знаменитого актёра Мэтта Дэймона («Отступники»). Он рассказал об интересном случае, который произошёл на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана.

По словам артиста, съёмочная команда пришла в студию Sony. У главы компании Тома Ротмана была 70-миллиметровая копия фильма «Лоуренс Аравийский» — культовой исторической картины 1962 года, получивший семь премий «Оскар». Звезда серии фильмов «Человек-Паук» Том Холланд из-за своей популярности в студии смог позвонить её директору и организовать показ ленты во время производства «Одиссеи».

Мы были в компании Sony, и у её главы Тома Ротмана была одна из лучших 70-миллиметровых копий «Лоуренса Аравийского». Том Холланд, поскольку он Человек-паук и всеобщий любимец на этой студии, позвонил Ротману и организовал для нас показ фильма в воскресенье. Целых четыре часа мы его смотрели.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года. Фильм расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма заняли полгода — производственная команда снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии.